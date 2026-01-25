Свитолина разгромила лучшую российскую теннисистку, которая обожает Путина (видео)

Украинка прошла в четвертьфинал Турнира большого Шлема

В воскресенье, 25 января, украинская теннисистка Элина Свитолина (№12 WTA) пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии-2026. В 1/8 финала украинка обыграла "нейтральную" россиянку Мирру Андрееву (№7 WTA)

Что нужно знать

Свитолина в 2 сетах справилась с первой ракеткой России

Ранее Элина проигрывала россиянке

Украинка в четвертый раз пробилась в 1/4 финала ТБШ в Мельбурне

Свитолина разгромила первую ракетку РФ в двух партиях — 6:2, 6:4. Об этом сообщает "Телеграф".

Игра продлилась 1 час 24 минуты. Элина исполнила 4 эйса, допустив одну двойную ошибку. Добавим, что Свитолина впервые победила Андрееву. Ранее россиянка обыграла украинку на турнире в Индиан-Уэллс.

Андреева не засудила российскую агрессию против Украины. Более того, Мирра в начале полномасштабного вторжения РФ лайкала антиукраинские публикации, а также лайком поздравила президента РФ Владимира Путина с днем ​​рождения. Украинская теннисистка Даяна Ястремская требовала у WTA наказать россиянку.

В четвертьфинале Свитолина сыграет против третьей ракетки мира Коко Гауфф. Лучшим результатом Свитолиной на ТБШ в Австралии является четвертьфинал в 2018, 2019, 2025 и 2026 годах.

Напомним, Свитолина в первом раунде Australian Open-2026 обыграла Кристину Букшу (Испания) 6:4, 6:1, после чего добыла победы над Линдой Климовичовой из Польши — 7:5, 6:1 и Дианой Шнайдер — 7:6(4), 6:3.

Ранее сообщалось, что Свитолина осталась единственной представительницей Украины на Australian Open-2026. Все украинские одиночницы вылетели в первом раунде.