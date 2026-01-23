Российская теннисистка устроила провокацию на Australian Open, спрятавшись под чужим флагом (видео)

Бывшая россиянка выступает за Казахстан

В пятницу, 23 января, казахстанская теннисистка Юлия Путинцева устроила провокацию на Открытом чемпионате Австралии-2026. Спортсменка, которая родилась в Москве и ранее представляла Россию, решила позлорадствовать над болельщиками.

Что нужно знать

Путинцева обыграла Сенмез

После игры Юлия высмеивала турецких фанатов

Теннисистка до 2012 года представляла РФ

В матче третьего раунда Australian Open Юлия обыграла Зейнеп Сенмез (3:6, 7:6, 3:6) из Турции. Об этом сообщает "Телеграф".

После победы Путинцева жестом сделала выпад в сторону турецких фанатов (приложила руку к уху), после чего ее освистали. Юлия на этом не остановилась и решила станцевать. В сети некоторые посчитали данное поведение теннисистки недостойным.

Напомним, на Турнире Большого Шлема в Австралии в одиночном разряде выступало 6 теннисисток из Украины. Первый раунд удалось преодолеть лишь Элине Свитолиной. Добавим, что на Australian Open дебютировала украинка Александра Олейникова, которая стала одним из открытий в Мельбурне. Спортсменка стала голосом Украины на соревнованиях.