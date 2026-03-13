Тринчер жестко высмеяла Козловского - за него заступилась коллега из США. Что произошло между звездами (видео)

Сценическую "подстраховку" артиста до сих пор обсуждают в сети

Украинского певца Виталия Козловского раскритиковала его коллега по сцене, 24-летняя исполнительница Анна Тринчер, недавно оконфузившаяся на съемках своего нового клипа.

Молодая звезда не удержалась от смеха из-за ситуации с концертом исполнителя хита "Пина колада". В сети заметили, что 1 марта Козловский пел на сцене во Дворце "Украина", читая тексты своих песен с огромного телесуфлера.

Добавим, что суфлер разместили не в виде маленького монитора, а на больших экранах вокруг сцены, благодаря чему его было видно всем зрителям. Одна часть аудитории восприняла это решение с пониманием, тогда как другая — со смехом.

С улыбкой отнеслась к ситуации и Тринчер. Во время разговора с Козловским, видео которого сам артист опубликовал в своем блоге в Threads, певица заметила, что даже у ее бабушки шрифт в смартфоне меньше.

В комментариях стала на защиту Козловского украинская певица Мика Ньютон, которая уже много лет живет в США. "Виталик! Это была гениальная идея!", — написала 40-летняя исполнительница.

Напомним, что в 2025 году Козловский смог выплатить долг своему бывшему продюсеру Игорю Кондратюку.