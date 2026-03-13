В знаменитой пустыне выпал снег. Ухудшит ли это погоду в Украине

За последние 40 лет снег в этом регионе фиксируют седьмой раз.

13 марта 2026 г. в пустыне Сахара выпал снег. Для Украины, которая в последние годы регулярно "ловит" из Сахары пылевые бури, красящие небо в желтый цвет, это явление вызывает закономерный вопрос: если ветер несет к нам песок из Африки, не принесет ли он теперь еще и аномальный холод? "Телеграф" разбирался, связан ли снегопад в пустыне с будущей погодой на Украине.

Почему в пустыне начало снежить

Основная причина снегопада – резкое вторжение холодных масс воздуха из Европы. В марте 2026 года мощный атмосферный фронт принес арктический воздух далеко на юг, из-за чего температура в регионе Айн-Сефры упала примерно до -2…-3 °C. Для сравнения: летом здесь температура нередко достигает 50°C.

Город Айн-Сефра расположен на северной оконечности Сахары, у подножия Атласских гор, на высоте около 1000 метров над уровнем моря. Такое географическое положение играет ключевую роль:

Высота над уровнем моря: Чем выше, тем холоднее. Ночью песок быстро отдает тепло, поэтому резкие перепады температур здесь обычное дело.

Горный рельеф: Горы заставляют влажный воздух подниматься, где он быстро охлаждается и превращается в снег

Для образования снега требуется не только низкая температура, но и влага. Ее источником стало Средиземное море. Холодный воздух из Европы столкнулся с поднявшимися от моря влажными воздушными массами, создав идеальные условия для снегопада.

Этот снегопад стал седьмым за последние 40 лет. До 1979 года такие случаи не фиксировали вообще, а затем был долгий перерыв вплоть до 2016 года. То, что за последнее десятилетие снег в Сахаре видели уже несколько раз (2016, 2018, 2021, 2026), может свидетельствовать об изменении климатических паттернов.

Влияет ли на это глобальное потепление?

Исследователи предполагают, что глобальное потепление дестабилизирует высотные струйные течения (джет-стрим). Поэтому ледяные массы с севера могут проникать гораздо дальше в южные широты, вызывая экстремальные похолодания там, где их не ждут.

Снег продержался совсем недолго – он начал таять почти сразу после выпадения. Для пустыни с ее сухим климатом это ожидаемо. Однако в отличие от быстро стекающих ливней, снег тает постепенно.

Тали вода глубоко проникает в песок, пополняя подземные водоносные горизонты и создавая условия для пробуждения семян пустынных растений.

Связано ли это с Украиной и как повлияет на погоду

"Телеграф" спросил у синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, повлияет ли снегопад в Сахаре на погоду в Украине. По ее словам, эти процессы не взаимосвязаны.

Хотя и Украина, и Северная Африка находятся в Северном полушарии, сейчас их погоду формируют совершенно разные атмосферные процессы.

Над Украиной – блокирующий антициклон. Как пояснила Оксана Озимков, синоптик Тернопольского областного гидрометцентра, он блокирует поступление воздуха из Атлантики или Средиземноморья и приносит сухую погоду.

Над Сахарой циклон из Европы. Снег в Сахаре привело к вторжению холодных масс воздуха, который пришел вместе с циклоном, который перемещался с Пиренейского полуострова через Средиземное море. Это совсем другое воздушное течение, которое сейчас "работает" к югу от нас.

Казалось бы, если мелкая пыль из Сахары регулярно долетает до Украины, крася наши автомобили и дороги, то почему бы холодному воздуху оттуда не сделать то же самое? Ответ кроется в атмосферных процессах разного уровня.

Последствия песка, долетевшего до Украины из Сахары

Пыль из пустыни переносится на большие высоты мощными высотными течениями (джет-стримами) и может путешествовать по тысячам километров. Зато арктический воздух, который принес снег в Сахару, — это холодная приземная масса, которая движется вместе с циклоном.

Чтобы добраться до Украины, ей нужно было преодолеть огромное расстояние через Средиземное море и Балканы, развернувшись на северо-восток. Однако сейчас над нашей территорией стоит мощный блокирующий антициклон, работающий как "гребля": он не пускает к нам влажный воздух из Атлантики, но в то же время не пропускает обратные холода с юга. Поэтому, в отличие от пыли, летающей "высоко", этот "низкий" холод просто не имеет физической возможности пробиться сквозь наш антициклон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что начало марта в Украине сопровождается теплой и в основном ясной погодой. Однако уже в середине месяца погодные условия изменятся – синоптики прогнозируют похолодание, а также небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.