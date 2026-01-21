Футбольный матч привел к международному скандалу

Кубок африканских наций завершился не по плану Марокко

Произошедшее в финале Кубка Африки-2025 (КАН-2025) не дает покоя многим марокканцам. В правительстве страны звучат призывы о суде над арбитром финальной игры Жан-Жаком Нгамбо Ндалой из ДР Конго.

Что нужно знать

КАН-2025 проходил в Марокко

В финале сборная Марокко со скандалом проиграла Сенегалу

В парламенте Марокко обвинили Сенегал в "использовании магии"

Марокканский депутат Мохамед Симу с трибуны парламента потребовал судить главного рефери финала КАН-2025. Также депутат подозревает Сенегал в "использовании магии". Мохамед призвал Конфедерации африканского футбола (CAF) и Международную федерацию футбола (FIFA) провести тщательное расследование.

Его следует судить. Они ушли, вернулись, и что-то произошло. Была ли это магия? Произошла ли какая-то беда? Только Бог знает. Мохамед Симу

Напомним, в финале КАН-2025 Сенегал обыграл Марокко в овертаймах со счетом 1:0. Во втором тайме произошел скандальный момент. Арбитр назначил спорный пенальти в ворота Сенегала, и "Львы Теранги" ушли с поля. Спустя некоторое время сенегальцы вернулись, а марокканец Браим Диас не реализовал 11-метровый. В Марокко считают, что арбитр матча должен был присудить Сенегалу техническое поражение после ухода команды с поля.

