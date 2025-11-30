Юный украинский легкоатлет продолжает творить историю (видео)

Спортсмен продолжает прогрессировать

На Всеукраинских соревнований по легкой атлетике, посвященных памяти Заслуженного тренера Украины Юрия Томасова произошло нерядовое событие. 13-летний украинский прыгун с шестом Матвей Строгалев сумел перепрыгнуть планку на высоте 4,00 м.

Что нужно знать

Строгалев перепрыгнул планку на высоте 4,00 м

13-летний украинец выиграл "бронзу" на соревнованиях с 17-летними

Федерация показала рекордный прыжок Матвея

Это достижение стало рекордным в его возрастной группе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины в Facebook.

С результатом 4.00 метра Строгалев стал третьим в возрастной категории до 18 лет. Его обошли два 17-летних спортсмена: Никита Левченко (4.60 м) и Андрей Посполита (4.40 м). Матвей повторил свой летний рекорд, однако сделал это в помещении.

Матвей является сыном украинской чемпионки Европы по легкой атлетике Анжелы Балахоновой (прыжки с шестом) и российского олимпийца Вадима Строгалева (прыжки с шестом). В июне 2025 года он прославился на весь мир, побив неофициальный мировой рекорд в прыжках с шестом в своей возрастной группе (до 12 лет). Это достижение юного украинца оценил и мировой рекордсмен Арман Дюплантис.

