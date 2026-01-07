"Черная Борода и капитан Флинт": новый соперник сборной России рассмешил сеть
Пользователи смеются с потенциальной игры
Сборная Сомали по футболу хочет сыграть с командой России товарищеский поединок. Это должно укрепить дружбу между странами.
Что нужно знать
- Сомали предложило России сыграть в футбол
- Сборная РФ отстранена от соревнований
- В последнем матче россияне проиграли команде Чили
Об этом заявил Менеджер сборной Сомали Али Саид, передает Sport24ru. По его словам, дружба между государствами как никогда крепка.
Россия и Сомали как никогда имеют очень крепкие и дружеские отношения. Поэтому наша федерация хотела бы заключить отношения с РФС и вместе развивать футбол в наших странах.
Наша федерация имеет соглашения с разными футбольными союзами в Африке, и хотела бы выйти на другой континент. Мы считаем российскую команду одной из самых сильнейших, и мы были бы рады такому сотрудничеству.
В сети лишь посмеялись над очередным другом России. Пользователи отметили, что с РФ хотят играть талибы, а теперь и пираты. К слову, сомалийские пираты активизировались в последнее время после многолетнего затишья.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В своей последней игре команда РФ в товарищеской игре уступила худшей сборной Южной Америки.