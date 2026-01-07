Укр

"Черная Борода и капитан Флинт": новый соперник сборной России рассмешил сеть

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Валерий Карпин - главный тренер сборной России Новость обновлена 07 января 2026, 19:08
Валерий Карпин - главный тренер сборной России. Фото Getty Images

Пользователи смеются с потенциальной игры

Сборная Сомали по футболу хочет сыграть с командой России товарищеский поединок. Это должно укрепить дружбу между странами.

Что нужно знать

  • Сомали предложило России сыграть в футбол
  • Сборная РФ отстранена от соревнований
  • В последнем матче россияне проиграли команде Чили

Об этом заявил Менеджер сборной Сомали Али Саид, передает Sport24ru. По его словам, дружба между государствами как никогда крепка.

Россия и Сомали как никогда имеют очень крепкие и дружеские отношения. Поэтому наша федерация хотела бы заключить отношения с РФС и вместе развивать футбол в наших странах.

Наша федерация имеет соглашения с разными футбольными союзами в Африке, и хотела бы выйти на другой континент. Мы считаем российскую команду одной из самых сильнейших, и мы были бы рады такому сотрудничеству.

Али Саид

В сети лишь посмеялись над очередным другом России. Пользователи отметили, что с РФ хотят играть талибы, а теперь и пираты. К слову, сомалийские пираты активизировались в последнее время после многолетнего затишья.

Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. В своей последней игре команда РФ в товарищеской игре уступила худшей сборной Южной Америки.

Теги:
#Футбол #Сборная России