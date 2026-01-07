"Чорна Борода та капітан Флінт": новий суперник збірної Росії розсмішив мережу
Користувачі сміються з потенційної гри
Збірна Сомалі з футболу хоче зіграти з командою Росії товариський поєдинок. Це має зміцнити дружбу між країнами.
Що потрібно знати
- Сомалі запропонувало Росії зіграти у футбол
- Збірна РФ відсторонена від змагань
- В останньому матчі росіяни програли команді Чилі
Про це заявив Менеджер збірної Сомалі Алі Саїд, передає Sport24ru. За його словами, дружба між державами як ніколи міцна.
Росія та Сомалі як ніколи мають дуже міцні та дружні стосунки. Тому наша федерація хотіла б укласти відносини з РФС та разом розвивати футбол у наших країнах.
Наша федерація має угоди з різними футбольними спілками в Африці і хотіла б вийти на інший континент. Ми вважаємо російську команду однією з найсильніших і ми були б раді такій співпраці.
У мережі лише посміялися з чергового друга Росії. Користувачі наголосили, що з РФ хочуть грати таліби, а тепер і пірати. До речі, пірати Сомалі активізувалися останнім часом після багаторічного затишшя.
Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. У своїй останній грі команда РФ у товариській грі поступилася найгіршою збірній Південної Америки.