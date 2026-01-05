Фото с задержанным Мадуро запустило новый модный бум

Футболисты случайно запустили флешмоб

Испанский футбольный клуб "Мальорка" прославился в сети благодаря забавному совпадению. Дело в том, что игроки команды вышли на публику в "луке Мадуро".

Что нужно знать:

США захватили президента Венесуэлы и его жену

Мадуро был одет в костюм Nike Tech Fleece

Футболисты "Мальорки" вышли на игру Примеры в таких же костюмах

Перед домашним матчем 18-го тура Ла Лиги против "Жироны" (1:2) футболисты "Мальорки" приехали на стадион в костюмах Nike Tech Fleece, передает "Телеграф". Именно в этом костюме американский спецназ пленил президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Николас Мадуро по дороге в США

Пресс-служба "Мальорки" опубликовала видео, на котором команда в костюмах от Nike прибывает на игру. Примечательно, что в кадр также попал испанский форвард команды Абдон Пратс, который имеет характерные усы. В сети сравнивают игрока с Мадуро.

Пока не ясно, приурочила ли "Мальорка" свое видео к событиям в Венесуэле, однако "лук Мадуро" стремительно набирает популярность. Пользователи массово ищут спортивный костюм как у президента Венесуэлы.

В Украине можно найти "костюм Мадуро" на разных маркетплейсах. Цена кофты — 5799 грн, а штанов — 4799 грн.

Кофта Nike Tech Fleece продается в Украине

Штаны Nike Tech Fleece продаются в Украине

Напомним, 3 января США провернули масштабную военную операцию против Венесуэлы. В Каракасе прогремело несколько взрывов, президент страны Мадуро и его супруга были захвачены. Позднее глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал фото Мадуро с повязкой на глазах, в наушниках и наручниках.