Внук оказался в "Динамо", а внучка стала знойной красоткой: как выглядят наследники Лобановского (фото)

Лобановский оставил огромный след в истории футбола

Во вторник, 6 января, легенде украинского футбола Валерию Лобановскому исполнилось бы 87 лет. Мэтра не стало 13 мая 2002 года.

Что нужно знать:

Лобановский родился в Киеве 6 января 1939

Валерий Васильевич — самый успешный тренер в истории "Динамо"

У Мэтра есть дочь и внуки

У "Полковника" и его жены Аделаиды, которая умерла в 2020 году, осталась дочь Светлана и внуки Богдан и Ксения. "Телеграф" рассказывает, что известно о судьбе наследников великого тренера.

Дочь Лобановского ведет непубличную жизнь, но регулярно посещает мероприятия, связанные с почтением памяти ее отца. Она отучилась на преподавателя-филолога, а также ведет семейный бизнес.

Светлана Лобановская/Фото: fcdynamo.com

Каждый раз прихожу на Байковое кладбище и к памятнику у стадиона с одной мыслью – что отец и мать рядом со мной и во всем мне помогают. Особенно в это время. Приятно, что память об отце продолжает жить в сердцах многих людей. Светлана Лобановская

Внук Валерия Васильевича Богдан отучился на тренерском факультете Национального университета физического воспитания и спорта Украины, некоторое время работал детским тренером. В 2021 году Богдан оказался в системе киевского "Динамо", где начал работу на должности менеджера по работе с болельщиками, аналитика CRM-системы.

К слову, Богдан занимался в академии "Динамо" в одной группе с Виктором Цыганковым и Владимиром Шепелевым, которые достигли уровня сборной Украины. В семье Лобановских и не думали делать из Богдана профессионального футболиста.

Мы несколько раз отдавали сына в динамовскую секцию, впервые когда ему было пять лет. Но только для здоровья делать из него профессионального футболиста не собирались. Еще папа говорил: чтобы стать настоящим спортсменом, надо положить на алтарь собственное здоровье. Кроме того, Богдану было трудно – на него ребята в секции смотрели, как на Лобановского внука. Светлана Лобановская

Внуки Лобановского с мамой Светланой и Бабушкой Адой

Юные внкуки Лобановского с бабушкой Адой (по центру)

Валерий Лобановский с внуками

Светлана Лобановская с сыном Богданом/Фото: ffu.org.ua

Внучка легенды Ксения активно путешествует и ведет личный блог в Instagram, где нередко публикует горячие снимки. Из-за этого девушку даже критиковали. Добавим, что Ксения стала фотографом.

Ксения Лобановская/Фото: instagram.com/aksinia_l

Лобановский возглавлял "Динамо" в 1973-1982, 1984-1990 и 1996-2002 гг. и привел киевскую команду к восьми победам в чемпионате СССР, шести – в Кубке СССР, пяти титулам чемпионов Украины и трем Кубкам Украины. Кроме того, под руководством Лобановского "Динамо" дважды стало обладателем Кубка кубков (1975, 1986) и торжествовало в Суперкубке УЕФА (1975).

Ранее бывший футболист сборной России Федор Кудряшов заявил о проблемах с тренерами в РФ. При этом футбольный защитник упомянул имя великого украинского тренера Лобановского.