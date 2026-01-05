Роман с россиянкой и езда без прав: самый яркий футболист Украины празднует юбилей

Игрок без футбола уже больше года

В понедельник, 5 января, одному из лучших футболистов в истории независимой Украины, вингеру "Челси" и национальной команды Михаилу Мудрику исполнилось 25 лет. К сожалению, игрок уже больше года не показывает свой талант на поле из-за отстранения от футбола.

Что нужно знать

Мудрику исполнилось 25 лет

Михаил неоднократно попадал в скандалы

Вингер пока остается без футбола из-за допинг

"Телеграф" рассказывает о самом ярком украинском футболисте. Мудрик известен не только своими футбольными навыками, но и скандалами за пределами поля.

Роман с россиянкой

О романе российской модели Виолетты Грачевой и Мудрика стали подозревать после того, как Михаил публично в Instagram предложил девушке встретиться на мосту. Россиянка на это ответила эмодзи "замок".

Мудрик предложил Грачевой встретиться на мосту

Позднее в соцсетях у Михаила и Виолетты появились фотографии с полетом на вертолете над Лондоном. Снимки сделаны в одной локации и опубликованы примерно в одно время.

Мудрик и Грачева опубликовали похожие снимки во время полета на вертолете

В какой-то момент россиянка даже призналась в любви к украинцам, а также выступила против войны.

Виолетта Грачева обратилась к украинцам

Заигрывание с россиянкой привели к скандалу на Евро-2024. Дело в том, что молодой футболист, предположительно, заказал огромный букет роз Грачевой, которая в тот момент находилась в РФ. Виолетта опубликовала фото поздравления с днем рождения от некого "ММ". MM – фирменная подпись Мудрика.

Виолетта Грачева показала букет роз, подаренных неким ММ

Виолетта Грачева/Фото: instagram.com/violetta.bert

Виолетта Грачева/Фото: instagram.com/violetta.bert

Виолетта Грачева/Фото: instagram.com/violetta.bert

В январе 2025 года Грачева публично опровергла слухи о Мудрике. Дело в том, что россиянку обвиняли в отравлении Михаила мельдонием.

Допинг-скандал

О положительной допинг-пробе Мудрика на мельдоний стало известно в декабре 2024 года. "Челси" и сам футболист выступили с заявлениями, после чего клуб и игрок хранят молчание. В сети всплыла версия с отравлением, а также легенда о "мельдониевой" корове. В июне 2025 года СМИ рассекретили результаты допинг-пробы B Мудрика, однако официальной информации на этот счет не поступало. Мише грозит от 2 до 4 лет дисквалификации.

Скандал с BMW

На фоне-допинг скандала футболист сборной Украины вляпался в еще одну неприятную историю. Михаил получил шестимесячный запрет на вождение транспортными средствами в Великобритании за систематическое нарушение ПДД. Кульминацией нарушений украинца стал штраф за превышение скорости.

Мудрик ранее засветил в Лондоне свой тюнингованной BMW M8 Gran Coupe на украинских номерах. Стоимость автомобиля, который разгоняется до 100 км/ч всего за 3,2 секунды, стартует от 190 000 евро (около 9 млн грн), а с учетом индивидуального тюнинга цена может быть значительно выше.

В декабре 2025 года стало известно, что Михаил вновь нарушил ПДД в Британии. Футболиста, который управлял транспортным средством без водительских прав, остановили полицейские из-за чрезмерно затемненной тонировки окон. Мудрик в суде признал себя виновным.

Спортивный юрист Илья Скоропашкин считает, что нарушение ПДД может повлиять на допинговое дело футболиста.

Систематические нарушения ПДД это не доказательство допинга, но это психологический фактор, негативно влияющий на формирование образа подзащитного для убеждения судей. Нарушение в быту не прибавляет срока за допинговое нарушение, но уменьшает вероятность применения смягченных санкций. Илья Скоропашкин

Талант и усердный труд

Мудрик в юном возрасте показал, что может играть на высшем уровне. Благодаря таланту и усердным тренировкам футболист стал основным в "Шахтере" и блестяще проявил себя в Лиге чемпионов. Вингер попал в сферу интересов "Арсенала", однако "Челси" перехватил украинца у Канониров. В Лондоне Михаил продемонстрировал взрывную скорость, незаурядную технику, однако закрепиться в основе Синих не сумел из-за проблем в завершении атак.

Ранее Мудрик угодил в очередной скандал. На этот раз Михаил резко отреагировал на публикацию украинского футбольного блогера Максима Мухи.