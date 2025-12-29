В России хотят дойти до Киева после слов футболиста Шевченко: что произошло
"Шева" выдал базу и нарвался на абсурдный ответ от известного россиянина
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов набросился на легенду футбола, главу Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко. Накануне "Шева" призвал отстранить от Олимпийских игр все страны, которые поддерживают РФ.
Соответствующий комментарий Тихонова приводит vseprosport.ru. Советский чемпион назвал Шевченко "болваном с нацистским характером".
Это еще раз говорит о том, что он настоящий болван, не знающий историю. Кто такая Украина вообще? Это искусственно созданная страна, причем создана была россиянами. Я за то, чтобы все эти националисты исчезли. Это Никита Хрущев выпустил их всех и амнистировал, надо было Сталину их всех расстрелять. И сегодня бы мы жили спокойно. Этот Шевченко, который сказал это, дурак дураком. Я прямо это говорю. Это подчеркивает его нацистский характер. Надо скорее дойти до Киева и закончить все вопросы.
Накануне Шевченко выступил против участия россиян и белорусов на Олимпиаде-2026, пока в Украине идет война.
Все страны, которые стоят на стороне России, должны быть исключены, пока продолжается война. Мы должны оказывать давление со всех сторон одновременно.
Отметим, Тихонов славится своими скандальными заявлениями. К примеру, он неоднократно "бросался" на норвежцев. Кроме того, он недолюбливает шведов, именитый спортсмен оскорблял и украинцев. Недавно советский чемпион набросился на друга Украины из Швеции. Дело в том, что шведский биатлонист вновь высказался против возвращения России в международный спорт.