"Истинная цена слов Трампа и Путина". Члены Европарламента поражены пребыванием в столице (фото, видео)

Парламентарии почувствовали на себе не только регулярное отсутствие электроэнергии

Члены Европейского парламента во время пребывания в Киеве на этой неделе на себе почувствовали, как столица живет под обстрелы России и с постоянными отключениями света. Как говорят парламентарии, теперь они знают цену обещаний президента США Дональда Трампа и лидера РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает присутствовавший на брифинге корреспондент "Телеграфа". Даже до начала встречи члены Европарламента сидели без света с включенными фонариками, как видно на фото и видео.

"Когда мы готовили эту миссию на прошлой неделе, президент Соединенных Штатов объявил, что он заключил соглашение о прекращении огня с президентом России. Мы думали, что это будет легкая миссия на этой неделе, миссия без отключений электроэнергии, без проблем с выполнением миссии, без тревог", — говорит парламентарий.

Однако оказалось совсем по-другому, ведь в течение недели БПЛА и ракеты атаковали столицу. В результате возникли проблемы со светом, которые были и до этого, и с отоплением.

Члены Европарламента подчеркнули, что в их пребывании во время критической ситуации в столице есть и положительный момент. Ведь теперь они точно знают, какая цена слов и обещаний Трампа и Путина. Ведь обещанное "энергетическое перемирие" длилось всего два дня вместо недели и закончилось одной из самых масштабных атак на энергетику.

Тобиас Кремер, Ваутер Беке, Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, Свен Миксер, Пьер-Ромен Тион. Фото: Владислав Коваль, "Телеграф"

Резюмируя чиновники добавили, что они пережили эту неделю вместе с киевлянами и смогли почувствовать хоть на небольшой период, как тяжело жить в Украине сейчас. Даже до начала брифинга парламентарии столкнулись с отключениями, которые не покидали их во время встреч с украинскими министрами.

