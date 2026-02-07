Пора сеять раннюю капусту: лучшие сорта для Украины

Ранняя капуста — один из самых популярных овощей. Когда сеять раннюю капусту и какие сорта выбрать, рассказываем.

Выращиваем раннюю капусту через рассаду. В отличие от посева в открытый грунт, так урожай можно получить на пару недель раньше.

Если огородник планирует высаживать рассаду ранней капусты под дугами с агроволокном, сеять надо в первой половине февраля. Если речь идет об открытом грунте, начинаем работать с рассадой во второй половине этого месяца вплоть до начала марта. Это касается как белокачанной, так и цветной капусты.

Важно: чтобы ваши силы и средства не пропали даром, заранее приобретайте качественный субстрат и профессиональные семена.

Если речь заходит о сортах ранней капусты, многие сразу вспомнят наиболее часто упоминающиеся названия: Июньская, Дитмаршер Фрюэр и некоторые другие, знакомые даже нашим бабушкам. Но во-первых, с момента высадки рассады урожай вы будете срезать с Июньской через 60-65 дней, а с Дитмаршера Фрюэра и вообще — через 70 дней. А ранняя капуста на то и ранняя, чтобы получить результат в более ранние сроки.

Итак, лучшие сорта САМОЙ ранней капусты для Украины:

Вирджиния, Капитал, Экспресс — ранний сорт белокочанной капусты, срок созревания которого составляет всего 42-45 дней с момента высадки рассады.

Капуста Капитал

Беатрикс, Бильбо 43-45 дней;

Этма, Алина, Каррера, Лауда, Ризьеро, Элиза, Джетодор 45-50 дней;

Капуста Этма

Багратион, Катарина 47-52 дня, Голден Бол, Люсима, Пандион, Престар 48-53 дня;

Капуста Голден Бон

Бетти, Канто, Констебель, Парел, Пилон, Росберг, Супер Казачок 50-55 дня с момента высадки рассады.

Капуста Парел

Напомним, что самая ранняя капуста редко выращивается просто в открытом грунте. Лучше всего такие посадки прикрывать агроволокном (спанбондом минимальной толщины), иногда это делают даже без дуг. Этот простой способ позволяет защитить капусту от белокрылки и прочих вредных насекомых, поддерживать оптимальную влажность, которую так любит капуста, и получать самый ранний и самый экологический урожай.

