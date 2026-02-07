Там древляне убили князя Игоря: как раньше назывался город со времен Киевской Руси (фото)

Впервые о нем упоминали более тысячи лет назад

Происхождение названия

Происхождение названия города толкуют по-разному. По одной версии, оно связано с деревянными стенами древнего поселения, защищенными корой. Другая версия связывает название с языческим солнечным богом Хорсом. Сторонники второй теории считают первую маловероятной, ведь древесина без обработки быстро разрушается.

Краткая история

Искоростень впервые упоминается в 945 году, когда древляне убили князя Игоря после попытки собрать дань. В 946 году княгиня Ольга сожгла город в походе на древлян. После разделов Руси город находился под властью киевских князей, монголо-татар, Великого княжества Литовского и Польши. В 1589 году Искоростень получил Магдебургское право.

В XVII-XVIII веках город неоднократно переходил под различные юрисдикции. В 1795 году после третьего раздела Польши он стал частью Российской империи. Новое развитие город получил в 1902 году со строительством железной дороги Киев — Ковель.

Здание окружного суда, ныне детская поликлиника. Фото: Wikipedia

В XX веке Коростень пережил важные исторические события. В 1918 году здесь временно находились органы УНР, а в 1921 году во время Ноябрьского рейда украинские войска пытались захватить город. В 1932-1933 годах район пострадал от Голодомора, а в 1941-1943 годах город находился под немецкой оккупацией.

В 1986 году город попал в зону радиоактивного загрязнения из-за Чернобыльской катастрофы. После обретения независимости Украины экономика города восстановилась: построили дороги, жилье, новые предприятия и социальные учреждения.

Архитектура города

Среди достопримечательностей Коростеня – Древлянский парк с каньоном реки Уж. Здесь есть купальня княгини Ольги, ее статуя и грандиозная статуя князя Малая. В парке расположен бункер Сталина "Скала", ныне музей с военно-исторической экспозицией. Парк оборудован мостиками и беседками, что делает его популярным местом для прогулок и отдыха.

Парк в Коростене. Фото: Телеграф

Бункер Сталина. Фото: Телеграф

