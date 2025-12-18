"Динамо" хлопнуло дверью в Европе (видео)

Бело-синие выиграли последний матч года

В четверг, 18 декабря, "Динамо" сыграло против армянского "Ноа" в рамках 6-го тура Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Для Бело-синих это был последний поединок в еврокубковой кампании.

Что нужно знать

"Динамо" принимало "Ноа" в Люблине

В первом тайме за киевлян забил Кабаев, а во втором — Пономаренко

Бело-синие с 6 очками попрощались с Лигой конференций

Встреча, проходившая в Люблине на одноименной арене, завершилась со счетом 2:0 в пользу "динамовецев". Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме киевляне открыли счет усилиями Владислава Кабаева. Волошин прострелил с правого фланга, Чанчаревич дотянулся до мяча, но отбил прямо на ногу "динамовцу", который вколотил "снаряд" в пустые ворота. В дебюте 2-го тайма Бело-синие удвоили преимущество — Матвей Пономаренко головой переправил мяч в ворота гостей после скидки Дубинчака.

Таким образом, киевляне набрали 6 очков в основном раунде Лиги конференций. Бело-синие прощаются с еврокубками как минимум до следующего сезона.

"Динамо" – "Ноа" – 2:0

Голы: Кабаев (27), Пономаренко (50)

Предупреждения: Кабаев (52), Михавко (54), Пономаренко (67) – Яколиш (45+1)

"Динамо": Нещерет, Дубинчак, Михавко, Захарченко, Тымчик (Караваев, 8), Шапаренко (Яцык, 64), Михайленко, Пихаленок (Рубчинский, 75), Кабаев (Редушко, 64), Пономаренко, Волошин (Ярмоленко, 75).

"Ноа": Чанчаревич, Суалехе, Гонсалу Силва (Мурадян, 66), Сентини, Таураринссон (Этеки, 80), Осима, Элдер Феррейра, Боачи (Манвелян, 88), Айяс (Аванесян, 88), Яколиш (Гргич, 66), Мулахусейнович.

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Ноа":

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего без шансов уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК киевляне разгромили "Зриньски" (6:0), а в 4-м потерпели неудачу с "Омонией" (0:2). В 5-м туре "динамовцы" потерпели поражение от "Фиорентины" (1:2) и досрочно покинули еврокубки.