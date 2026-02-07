Как почтить умерших 7 февраля и что нельзя делать в этот особенный день
Избегайте сегодня зеленой одежды и одинокой трапезы
В эту морозную зимнюю субботу, 7 февраля, православные верующие и греко-католики чтут память преподобного Партения, епископа Лампсакийского.
Партений жил в IV веке в городе Милет в Малой Азии. Он был сыном диакона Христодула и с детства отличался даром чудотворения и исцеления больных. Позднее его посвятили в священники, а затем он стал епископом Лампсака.
Святой прославился множеством чудес, среди которых особенно выделяется воскрешение юноши, погибшего под колесами телеги с каменными плитами во время строительства храма. Партений скончался в 360 году, а его мощи стали источником исцелений для многих христиан.
В народе этот день считался днем поминовения усопших. Наши предки 7 февраля пекли пироги с луком и угощали ими нуждающихся. Несколько пирогов обязательно оставляли за порогом — как подношение для умерших родственников. Также было принято ходить в церковь, молиться за души усопших и посещать их могилы.
Что нельзя делать 7 февраля
- Носить одежду зеленого цвета — к неприятностям.
- Жадничать — можно столкнуться с нищетой.
- Кушать в одиночестве — можно весь год провести в одиночестве.
Народные приметы 7 февраля
- Синие облака плывут — к теплу.
- Собаки катаются по снегу — к ночному бурану.
- Красный закат — к порывистым и холодным ветрам.
У кого именины 7 февраля
Сегодня именины отмечают Александр, Алексей и Петр.
Праздники и события 7 февраля
- День массажиста в Украине
- День рождения огнетушителя
- Международный день коктейля "Писко сауэр"
