Как почтить умерших 7 февраля и что нельзя делать в этот особенный день

Избегайте сегодня зеленой одежды и одинокой трапезы

В эту морозную зимнюю субботу, 7 февраля, православные верующие и греко-католики чтут память преподобного Партения, епископа Лампсакийского.

Партений жил в IV веке в городе Милет в Малой Азии. Он был сыном диакона Христодула и с детства отличался даром чудотворения и исцеления больных. Позднее его посвятили в священники, а затем он стал епископом Лампсака.

Святой прославился множеством чудес, среди которых особенно выделяется воскрешение юноши, погибшего под колесами телеги с каменными плитами во время строительства храма. Партений скончался в 360 году, а его мощи стали источником исцелений для многих христиан.

В народе этот день считался днем поминовения усопших. Наши предки 7 февраля пекли пироги с луком и угощали ими нуждающихся. Несколько пирогов обязательно оставляли за порогом — как подношение для умерших родственников. Также было принято ходить в церковь, молиться за души усопших и посещать их могилы.

Что нельзя делать 7 февраля

Носить одежду зеленого цвета — к неприятностям.

Жадничать — можно столкнуться с нищетой.

Кушать в одиночестве — можно весь год провести в одиночестве.

Народные приметы 7 февраля

Синие облака плывут — к теплу.

Собаки катаются по снегу — к ночному бурану.

Красный закат — к порывистым и холодным ветрам.

У кого именины 7 февраля

Сегодня именины отмечают Александр, Алексей и Петр.

Праздники и события 7 февраля

День массажиста в Украине

День рождения огнетушителя

Международный день коктейля "Писко сауэр"

В Украине есть полно семейных праздников. Ранее мы писали, когда отмечается День дедушки в 2026 году.