Теперь все – немного фигуристы: каток на улицах Одессы попал на смешные видео

Видеокамеры зафиксировали десятки падений

Из-за погодных сюрпризов Одесса превратилась в сплошной каток. Интернет не первый день наводняют видео, показывающие, что передвигаться по городу совершенно невозможно.

На кадрах люди поскальзываются и падают на ступеньках, тротуарах и проезжей части, что опаснее всего.

В сети также предполагают, что не только погода виновата в сложившейся ситуации. Состояние дорог и тротуаров, в первую очередь, зависит от местных властей и коммунальных служб.

Интернет-пользователи вопрошают, где в конце концов коммунальщики, и сообщают, что за 2 минуты практически рядом упало 5 человек.

Местные жители фиксируют, что сегодня все одесситы — немного фигуристы. На одном из видео девушка подтвердила это делом. Она проехалась по улице на коньках, и со стороны это казалось более практичным, чем попытки других людей пройти пешком в обычной обуви.

Напомним, потепление, которое пришло в Одессу 4 февраля, принесло с собой гололедицу. Ранее мы предупреждали, что с 9 февраля следует снова держать под рукой теплую одежду – атмосферные изменения могут вернуть холод без предупреждения.