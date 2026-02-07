Здесь гнев предков подарил имя подольскому городу: где он находится и как называется

Название этого подольского города стало настоящей загадкой для исследователей: слишком много версий, слишком мало доказательств, слишком яркая эмоциональная окрашенность.

Есть на Подолье город с красноречивым, даже немного суровым названием — Гнивань. Она звучит так, будто в ней искрит давний эмоциональный огонь — гнев, отчаяние, борьба и одновременно сила духа.

Это город, где каждый холм и камень хранят память о давних стычках племен, барских ссорах, татарских набегах и рождении промышленного Подолья. "Телеграф" узнал, откуда взялся этот странный топоним и почему "гнев" стал частью названия мирного подольского города.

Гнивань сегодня: краткая справка

Расположение: Винницкая область, Тывровский район, на берегу реки Южный Буг

Винницкая область, Тывровский район, на берегу реки Южный Буг Расстояние: 14 км от Тиврова, 27 км от Винницы, около 260 км от Киева.

14 км от Тиврова, 27 км от Винницы, около 260 км от Киева. Население: 12,8 тыс. жителей (перепись 2001 года)

12,8 тыс. жителей (перепись 2001 года) Первое письменное упоминание: 1629 год

1629 год Статус города: получен в 1981 году

Древние племена и борьба за землю

Исследователи считают, что корни названия уходят в глубины XI–XII веков — времени, когда племена тиверцев под давлением врагов отправились с южных земель на север, в места, где жили уличи. На этом рубеже произошло слияние двух культур и столкновение интересов, оставивших след даже в местной топонимике.

Названия Селище, Гнивань, Сутиски, Тывров образуют определенную историческую линию. По предположению ученых, Поселок был поселением уличей, Тывров — тиверцев (последний их форпост), а территории Сутисков и Гнивани — местом ожесточенных боев. Символично, что "Сутиски" означают "схватки", а "Гнив" — "гнев" или "раздражение" — эхо давней борьбы за землю.

Железнодорожная станция Гнивань

Легенды из пламени прошлого

Предания рассказывают, что во время одного из татарских набегов в XV веке село Гнивань было сожжено дотла. В сожженных домах, в сердцах выживших остались боль и гнев — именно они могли дать название поселению.

Есть и версия, связанная с межсельскими ссорами XVI века. Часть жителей поселка, не поделив пастбища, покинула дома и поселилась неподалеку — на земле, где впоследствии выросла Гнивань. Люди говорили, что это были те, "кто нагневался", — так появилось название с эмоциональной подоплекой бытового конфликта.

Въезд в город Гнивань

Одна из забавных историй пересказывает, что местный господин поругался с женой в Гниване, в Витаве поздоровался с ней, а в Жмеринке пожал руку. Так появились якобы объяснения названий окрестных населенных пунктов – шутливо, но с глубокой народной смекалкой.

От парцелей до промышленного города

В XIX веке земли Гнивани принадлежали Ярошинским. Владельцы продавали участки рабочим сахарного завода малыми частями – парцелами (порциями). Отсюда происходит еще одно неофициальное название населенного пункта – Парцели. Вокруг этих участков сформировался торговый центр, превративший Гнивань в активный ремесленный городок.

Гнивань, панорама города

После прокладки в 1870 году железной дороги Киев–Одесса городок быстро приобрел промышленное значение: появились сахарный завод, гранитные карьеры, а впоследствии — ремонтно-подшипниковый и железобетонный заводы.

Город с характером

Во время освободительной войны 1648-1654 годов местный замок разрушили казаки. В XVIII–XIX веках Гнивань развилась как торгово-ремесленный центр с ткацкими, сапожными, камнеобрабатывающими и портняжными мастерскими.

В ХХ веке Гнивань стала заметным промышленным центром Подолья. Сегодня здесь действуют производственные предприятия, культурно-образовательные учреждения, исторический музей и художественная галерея. Это город с неисчерпаемой энергией — как в своем названии, так и в характере жителей.

