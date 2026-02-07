До 20 часов без света. Какие графики действуют во всех областях 7 февраля

Из-за энергетического террора России украинцы вынуждены жить в условиях постоянных отключений света. Так что в субботу, 7 февраля, в течение всего дня в стране будут отключения электричества для бытовых потребителей, сообщает "Укрэнерго"

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Введены графики отдельно для каждого дома в столице. Что важно знать:

Графики будут неравномерны в разных районах из-за особенности повреждений энергосистемы.

Они никак не привязаны к очередям, к которым мы привыкли (1.1, 1.2, 2.1 и т.п.).

Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут.

Волынская область

График отключения света в Луцке и Волынской области 07.02.2026

Винницкая область

Днепропетровская область

График отключения света в Днепропетровской области 07.02.2026

Житомирская область

График отключения света в Житомирской области 07.02.2026

Закарпатская область

График отключения света в Закарпатской области 07.02.2026

Запорожская область

График отключения света в Запорожской области 07.02.2026

Ивано-Франковская область

График отключения света в Ивано-Франковской области 07.02.2026

Кировоградская область

График отключения света в Кропивницком и Кировоградской области 07.02.2026

Львовская область

График отключения света во Львовской области 07.02.2026

Николаевская область

График отключения света в Николаевской области 07.02.2026

Одесская область

График отключения света в Одесской области 07.02.2026

Полтавская область

График отключения света в Полтавской области 07.02.2026

Ровенская область

График отключения света в Ровенской области 07.02.2026

Сумская область

График отключения света в Сумской области 07.02.2026

Тернопольская область

Общего графика отключений электроэнергии больше нет. В дальнейшем есть график почасовых отключений, но в обновленном формате. Теперь потребители могут индивидуально по своему адресу проверять, когда именно планируется отключение света.

Хмельницкая область

График отключения света в Хмельницкой области 07.02.2026

Черкасская область

График отключения света в Черкасской области 07.02.2026

Черновицкая область

График отключения света Черновцы и область 07.02.2026

Черниговская область

График отключения света в Чернигове и области 07.02.2026

Ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли февраль сложнее в вопросе отключений света.