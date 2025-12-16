У тренера российского футбольного клуба появились проблемы в Германии

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак был задержан вместе с женой Анной в Германии. Причина задержания — купленные в стране ЕС вещи.

Что нужно знать

Наставника "Зенита" задержали в аэропорту Мюнхена

Жена тренера пожаловалась на "новые реалии"

Россияне попрощались с Мюнхеном и Германией навсегда

Об этом заявила супруга Семака в telegram. По ее словам, она больше ни ногой в Германию после такого унижения.

Анна отметила, что они с мужем отправились в Германию по медицинским причинам. Перед отъездом из Мюнхена женщина пошла на шопинг, что и стало причиной их задержания в аэропорту. Дело в том, что россияне не имеют право вывозить из ЕС в Россию купленные вещи, превышающие сумму 300 евро (около 15 тысяч грн) за товарную единицу. В итоге Семак с женой опоздали на свой самолет, из-за чего им "пришлось доплатить большую сумму" на следующий рейс.

Полиция, допрос, слово "crime ", подписи на бумагах в графе "обвиняемый" и ощущение полной беспомощности… Зная по опыту, что в таких ситуациях единственно возможная форма поведения — полное принятие, я молчала и глубоко дышала, доверившись мужу. Анна Семак

Сергей и Анна Семак

Семак возглавляет "Зенит" с лета 2018 года. Помощником Семака в "Зените" все это время работает предатель Украины Анатолий Тимощук. К слову, в мае 2025 года СБУ сообщила о заочном подозрении экс-капитану сборной Украины. Ранее Анатолий публично поддержал российскую армию.