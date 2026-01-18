Почему подорожали дрова в Украине в январе 2026: актуальные цены

Цены на дрова для отопления в Украине заметно выросли. Эксперты называют несколько причин для подорожания энергоресурсов.

Рачительный хозяин закупает дрова летом, когда цена на энергоносители находится на минимальном уровне. Общеизвестно, что с наступлением холодов цены растут, но динамика в январе 2026 года отличается особенной резкостью. В чем же дело?

Есть ряд причин, почему в Украине сейчас всплеск интереса к дровам. Например, многие потребители привыкли к теплым зимам, надеялись "на авось" и пытались сэкономить средства на покупке дров. Но увы: зима 2025-2026 оказалась более суровой, чем предыдущие. И чем ниже температура на градуснике, тем больше потребление тепла.

Кроме природной стихии, большой урон энергосистеме нанес агрессор. Значительная часть горожан поспешила переехать в частные дома, загородные дачи, для отопления которых также потребовались дрова. Поэтому цена на дрова не осталась стоять на месте.

Самые актуальные цены на дрова можно узнать на портале ДроваЄ, а также заказать и купить необходимый объем из расчета 15 кубометров в сезон.

Согласно информации с этого портала, например, не колотая сосна (2 группа) будет стоить от 810 до 1291 гривен за куб в зависимости от лесничества, где будет оформлена покупка. Липа, осина и прочая древесина 3 группы обойдется от 694 гривен, а за 1197-1451 грн можно купить березу, клен, черешню 1 группы.

Общая цена с доставкой будет зависеть от объема покупаемых дров, а также от места расположения складов лесничества.

В Киеве предлагают дрова по цене от 1037 гривен за кубометр

Во Львове цены на дрова стартуют от 816 гривен

В Сумах самые дешевые дрова продают за 694 гривны за куб

В Харькове цены на дрова начинаются от 794 гривен

В Днепре предлагают дрова за 694-1291 гривну за куб

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким топливом выгоднее всего топить буржуйку.