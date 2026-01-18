Укр

Почему подорожали дрова в Украине в январе 2026: актуальные цены

Отопление зимой 2025-2026 влетает в копеечку Новость обновлена 18 января 2026, 17:08
Отопление зимой 2025-2026 влетает в копеечку. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Цены на дрова для отопления в Украине заметно выросли. Эксперты называют несколько причин для подорожания энергоресурсов.

Рачительный хозяин закупает дрова летом, когда цена на энергоносители находится на минимальном уровне. Общеизвестно, что с наступлением холодов цены растут, но динамика в январе 2026 года отличается особенной резкостью. В чем же дело?

Есть ряд причин, почему в Украине сейчас всплеск интереса к дровам. Например, многие потребители привыкли к теплым зимам, надеялись "на авось" и пытались сэкономить средства на покупке дров. Но увы: зима 2025-2026 оказалась более суровой, чем предыдущие. И чем ниже температура на градуснике, тем больше потребление тепла.

Кроме природной стихии, большой урон энергосистеме нанес агрессор. Значительная часть горожан поспешила переехать в частные дома, загородные дачи, для отопления которых также потребовались дрова. Поэтому цена на дрова не осталась стоять на месте.

Самые актуальные цены на дрова можно узнать на портале ДроваЄ, а также заказать и купить необходимый объем из расчета 15 кубометров в сезон.

Согласно информации с этого портала, например, не колотая сосна (2 группа) будет стоить от 810 до 1291 гривен за куб в зависимости от лесничества, где будет оформлена покупка. Липа, осина и прочая древесина 3 группы обойдется от 694 гривен, а за 1197-1451 грн можно купить березу, клен, черешню 1 группы.

Общая цена с доставкой будет зависеть от объема покупаемых дров, а также от места расположения складов лесничества.

Сколько стоит купить дрова Киев январь 2026
В Киеве предлагают дрова по цене от 1037 гривен за кубометр
Сколько стоит купить дрова Львов январь 2026
Во Львове цены на дрова стартуют от 816 гривен
Сколько стоит купить дрова Сумы январь 2026
В Сумах самые дешевые дрова продают за 694 гривны за куб
Сколько стоит купить дрова Харьков январь 2026
В Харькове цены на дрова начинаются от 794 гривен
Сколько стоит купить дрова Днепр январь 2026
В Днепре предлагают дрова за 694-1291 гривну за куб

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким топливом выгоднее всего топить буржуйку.

