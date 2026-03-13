На Волынь идет настоящее весеннее тепло: можно ли будет на выходных пожарить шашлык

В эти дни можно забыть о зимних вещах

Погода в Волынской области во второй декаде марта будет по-настоящему весенней. На выходных, 14 и 15 марта, столбики термометра будут показывать стабильный и большой "плюс".

По данным синоптиков Укргидрометцентра, в субботу, 14 марта, на территории области ожидается переменная облачность с прояснениями. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +14…+17°C.

В частности, в Луцке и Ковеле ожидается до +17°C, в Шацке и Владимире — около +16°C. Ночные показатели будут скромнее: от +3°C до +5°C, а в областном центре ночью возможно понижение до 0…+2°C.

Погода в Волынской области 14 марта

В воскресенье, 15 марта, теплая погода сохранится, хотя температура несколько снизится на 1-2 градуса. Днем по области прогнозируют +13...+16°C. В Луцке, Шацке и Владимире столбики термометров поднимутся до +15°C, в Ковеле будет теплее всего до +16°C. Ночная температура будет оставаться в диапазоне +3…+5°C, в Луцке — около 0…+2°C.

Погода в Волынской области 15 марта

В свою очередь, метеорологический сервис Ventusky подтверждает благоприятный прогноз. Согласно онлайн картам осадков, как в субботу, так и в воскресенье (14 и 15 марта), на всей территории Волынской области осадков не предполагается.

Небо над Луцком, Ковелем, Маневичами и другими населенными пунктами будет чистым от дождевых облаков, что позволит полноценно насладиться первым солнечным теплом марта.

