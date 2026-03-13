Убирать зимние куртки рано: когда в Харьков вернутся сильные морозы

Зима решила временно вернуться в начале апреля

Весна в Харькове готовит жителям неожиданный погодный контраст. После нескольких аномально теплых дней синоптики предупреждают о резком изменении температуры, которое может удивить тех, кто уже настроился на настоящее весеннее тепло.

Уже в первой декаде апреля ночные показатели могут упасть до -8 градусов, а днем — зафиксироваться около -1 градуса. Подробнее о погоде написал "Телеграф", по данным "Погода 33".

Тепло в Харькове сменится морозами, но вскоре вернется весна

По прогнозам синоптиков, в конце марта дневная температура будет подниматься до +12…+13 °C, создавая настоящее весеннее настроение. Однако уже через несколько дней погода резко изменится.

В начале апреля в регион придет холодный воздух. Дневная температура постепенно снизится до +5…+7 °C, а ночью столбики термометров могут опускаться до 0 °C и даже ниже. В некоторые дни прогнозируют ночные морозы до -5…-8 °C. Вместе с похолоданием возможны осадки и пасмурная погода.

Когда в городе опустится температура. Фото: Погода 33

Впрочем, холодная волна будет недолгой. Уже после нескольких дней прохлады температура начнет постепенно расти. Ближе к середине апреля днем воздух снова будет прогреваться до +7…+10 °C, а ночные показатели зафиксируются около +1…+3 градусов.

Когда во Львове будет холодно. Инфографика «Телеграфа», созданная нейросетью

