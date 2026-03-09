В Киеве ухудшилось качество воздуха. Почему и где самая критическая ситуация

На Киевщине установилась безветренная погода, что отрицательно сказывается на воздухе

Утром в понедельник, 9 марта, в Киеве ухудшилось качество воздуха. Причинами загрязнения являются пожары в Киевской области и безветренная погода.

Об этом сообщили в КМВА. Уровень загрязненности воздуха в столице высокий, а на одной локации даже опасный.

Как свидетельствуют данные сайта SaveEcoBot, самый загрязненный воздух утром 9 марта по улице Князей Острожских, 37 в Печерском районе. Уровень загрязненности составляет 427 AQI PM2.5. Его классифицируют как опасный.

Загрязненность воздуха на улице Князей Острожских в Киеве 9.03.2026

Также очень вредный уровень загрязненности воздуха по адресу бульвар Перова, 48 (Днепровский район). Его оценивают в 249 AQI PM2.5.

Загрязненность воздуха на бульваре Перова в Киеве 9.03.2026

Кроме того, вредный уровень загрязненности воздуха зафиксирован еще по нескольким адресам. Загрязненность составляет от 152 до 174 AQI PM2.5.

Загрязненность воздуха в Киеве 9.03.2026

PM2.5 – это твердые или жидкие частицы в воздухе диаметром менее 2.5 микронов, образующиеся вследствие горения (транспорт, промышленность, пожары). Они невидимы, но опасны, потому что могут наносить вред человеку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве возникли проблемы с водоснабжением. Вода с пониженным давлением подается в Соломенском, Святошинском, Голосеевском и Подольском районах – в чем причина.