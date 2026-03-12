Март покажет характер: Харьков неожиданно накроют холод и дожди

В эти дни следует не забыть зонтик

Погода в Харькове в конце марта покажет свой характер. Город накроют осадки и низкие температурные характеристики. Речь идет о последних выходных марта, когда весеннее тепло временно отступит под давлением влажного и холодного фронта.

По прогнозам синоптиков Meteofor, приятное солнечное тепло, наблюдавшееся в начале недели, сменится существенным похолоданием. Уже в субботу и воскресенье 28 и 29 марта небо над городом затянет плотными облаками.

Суббота принесет небольшой дождь, а в воскресенье осадки станут более интенсивными. Температура воздуха в эти дни не поднимется выше +9°C днем, а ночью столбики термометров будут опускаться до критических +3…+4°C.

30 и 31 марта встретят харьковчан облачностью и периодическими дождями, а дневной максимум в эти дни будет колебаться от +9…+10°C.

Погода в Харькове

Похолодание затянется и в начале апреля

К сожалению, надеяться на скорый возврат тепла с началом нового месяца не стоит. Синоптическая ситуация будет оставаться сложной.

В среду, 1 апреля, погода не порадует настоящим весенним солнцем, поскольку будет пасмурно, а температура стабилизируется на отметке +9 градусов. В течение всего переходного периода с конца марта по начало апреля ночная температура будет держаться на уровне +4°C, что в сочетании с высокой влажностью будет создавать ощущение сильной влажности и холода.

