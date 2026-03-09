Весеннее тепло резко накроет Харьков: когда ждать до +15 градусов

В Харькове установится теплая и солнечная погода

В Харьков идет весеннее тепло. Уже в ближайшие дни столбики термометров днем будут доходить вплоть до +15 градусов.

Об этом говорится в прогнозах погоды. Так, согласно данным синоптиков сайта Meteofor, на этой неделе (до 15 марта) в областном центре температура воздуха будет находиться на уровне 0+15 градусов. Затем возможно небольшое похолодание до уровня +2+9 градусов. Возможны осадки в виде дождя.

Погода в Харькове

Схожий прогноз дают и специалисты сервиса Meteo.ua. По их информации, до 15 марта в Харькове установится теплая и солнечная погода +2+13 градусов. Затем столбики термометров кратковременно опустятся — до уровня +2+5 градусов.

Погода в Харькове

Погода в марте

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу" рассказал, что в период 7–9 марта в Украине снова усилится антициклон: солнечная, сухая, почти безветренная погода с ночными морозами 1-3° и дневным сдержанным теплом 9-11°, местами до 13°.

"Последние обновления из Европейских прогностических центров подтверждают: режим солнечных антициклонов будет доминировать до конца второй декады марта. Теплые солнечные дни постепенно компенсируют зимнюю стужу, однако грунтовая влага при таком режиме будет скорее испаряться, чем накапливаться", — Постригань.

Украину накрыл антициклон

