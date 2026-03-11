Дойдет даже до снега: в Днепре резко похолодает после теплой погоды

В областном центре станет холоднее

В Днепр посреди весны придет похолодание. Ночью столбики термометров могут опуститься даже ниже 0 градусов.

Об этом говорится в прогнозах погоды. Так, синоптики сайта Meteo.ua пишут, что со 2 по 8 апреля в областном центре похолодает до 0+7 градусов. Возможен даже снег с дождем.

Погода в Днепре

Схожую информацию предоставляет и погодный радар Ventusky. Однако по его прогнозу похолодание придет немного раньше — с 20 по 23 марта. В этот период столбики термометров могут опуститься до уровня -2+4 градуса.

Погода в Днепре

Важно отметить, что данные погодных радаров — не официальные. Ориентироваться стоит в первую очередь на информацию Укргидрометцентра.

Погода в марте

Начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань в комментарии "Телеграфу" рассказал, что в период 7–9 марта в Украине снова усилится антициклон: солнечная, сухая, почти безветренная погода с ночными морозами 1-3° и дневным сдержанным теплом 9-11°, местами до 13°.

"Последние обновления из Европейских прогностических центров подтверждают: режим солнечных антициклонов будет доминировать до конца второй декады марта. Теплые солнечные дни постепенно компенсируют зимнюю стужу, однако грунтовая влага при таком режиме будет скорее испаряться, чем накапливаться", — Постригань.

Украину накрыл антициклон

