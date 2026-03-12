Сильно похудевшую Аллу Пугачеву с тростью сложно узнать (фото)

Пугачева с детьми и мужем сейчас живет на Кипре

Известная российская певица Алла Пугачева, которая выступила против путинского режима, в последнее время редко появляется на публике. Однако ее недавнее фото вызвало беспокойство у поклонников, ведь Примадонну впервые увидели с тростью.

В сети Threads опубликовали фотографию, на которой артистка стоит возле поклонницы и своего мужа Максима Галкина. На снимке видно, что Алла Борисовна заметно похудела.

Алла Пугачева сильно изменилась

На новой фотографии Примадонна стоит в затемненных очка, но ее лицо выглядит довольно худым, если сравнивать с другими недавними ее снимками. В руке артистка держит трость, на которую слегка опирается. При этом, Алла Борисовна улыбается и выглядит стильно.

Как сейчас выглядит Алла Пугачева

Ее внешний вид встревожил поклонников, хотя многие отметили, что для 76 лет она выглядит великолепно:

"Все-таки с тростью, надеюсь, что она в порядке";

"Разве она с тростью уже?";

"Возраст берет свое".

"Стильно и классно";

"Борисовна раздает стиль".

Отметим, что артистка вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми покинула Россию после начала полномасштабной войны и открыто поддержала Украину. Изначально семья жила в Израиле, а сейчас, судя по всему, обживается на Кипре.

Алла Пугачева летом 2025 года

Алла Борисовна редко выходит на связь с поклонниками, но в прошлом году дала большое интервью и презентовала новую песню "Давай просто жить". За критику путинского режима в России она стала врагом.

