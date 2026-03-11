Не прячьте теплые вещи: после "апрельских" выходных в Харькове резко похолодает

Горожанам стоит ждать холодных ночей

В Харькове в ближайшие дни будет царить почти апрельская погода, однако уже в середине следующей недели температура резко пойдет на убыль. После короткого периода настоящего весеннего тепла жителей города ждет новая волна прохлады.

На следующей неделе в некоторые дни температура опустится до +3 градусов днем и +1 ночью. Об этом сообщает ventusky.

По прогнозам синоптиков, в четверг, 12 марта, в Харькове ожидается очень теплая погода — днем температура поднимется до +15°C. Похожие показатели прогнозируют и на пятницу, 13 марта, когда столбики термометров могут подняться до +14°C, что станет одним из самых теплых дней недели.

Погода в Харькове на 12 марта. Фото: ventusky

Теплая погода сохранится и в выходные. В субботу и воскресенье, 14 и 15 марта, днем прогнозируют около +11…+12°C. Поэтому погода будет достаточно комфортна для прогулок или отдыха на природе.

Погода в Харькове на 15 марта. Фото: ventusky

Однако уже с начала следующей недели температурные показатели постепенно снизятся. В понедельник, 16 марта — до +10°C днем. Во вторник, 17 марта — температура начнет ощутимо спадать, ожидается около +6°C.

Погода в Харькове на 17 марта. Фото: ventusky

Самый прохладный период ожидается ближе к концу следующей недели. 19 марта будет днем примерно +4°C, а утром и ночью температура может опускаться до +1°C.

Погода в Харькове на 19 марта. Фото: ventusky

20 марта — подобная ситуация, но днем воздух немного прогреется до +7°C. Уже с 21 марта погода в Харькове снова станет постепенно теплеть, и весеннее тепло вернется в город.

Погода в Харькове на 21 марта. Фото: ventusky

