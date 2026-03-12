Тина Кароль анонсировала громкое событие, но нарвалась на хейт в сети (видео)

Певица выпустит новый альбом, где будут переведены ее песни с русского

Популярная украинская певица Тина Кароль объявила о выходе нового музыкального проекта, однако ее анонс вызвал не только интерес фанатов, но и волну критики в соцсетях. Артистка сообщила, что 20 марта презентует масштабный альбом под названием "Любовь. Слезы. Манифест", в который войдут сразу 33 композиции.

О релизе певица рассказала на своих страницах в соцсетях. Артистка объяснила, что альбом – это ностальгия и переживания, связанные с любовью.

Что известно о новом альбоме Тины Кароль

В сборник вошли 33 песни, из которых 13 — это украиноязычные версии ее старых композиций, ранее исполнявшихся на русском языке. Певица отметила, что переписала их в январе, в сложный период, когда, по ее словам, "не было ни света, ни тепла". К слову, именно за этот "оптимистический" трек Тину Кароль захейтили в январе.

Реакция сети

Впрочем, новость о масштабном релизе вызвала неоднозначную реакцию в комментариях. Наряду с поддержкой фанатов появилась и волна критики — кто-то хейтит певицу за творчество, кто-то даже за внешность, а кто-то обвиняет Кароль в неискренности. Некоторые пользователи оставили резкие сообщения:

"Не люблю ее и творчество тоже".

"А с губами что случилось?"

"Кому песенки, а кому и война со своей музыкой";

"плохо выглядите";

" Тена какая была когда-то и сейчас это два разных человека. Тену которая была когда-то, любила!";

"Неискренняя искренность — театр для наивных".

Несмотря на хейт, в комментариях многие пользователи поддержали артистку. Поклонники пишут, что ждут новой музыки и отмечают ее желание переводить старые песни на украинский язык.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит 17-летний сын Тины Кароль. Он возмужал и учится за границей.