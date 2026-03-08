В Киеве потеплеет до +16, но радоваться придется недолго: какой будет погода в ближайшие недели

Ночные морозы исчезнут

В Киеве на этой неделе ожидается заметное изменение погоды. Сначала в столице аномально потеплеет и температура будет держаться несколько дней. В то же время синоптики предупреждают, что незадолго в город придут затяжные дожди.

По прогнозу "Meteofor", новая неделя начнется сухой и солнечной погодой. Но с середины марта пройдут дожди. Детальнее о погоде написал "Телеграф".

В понедельник, 9 марта, температура поднимется до +14 °C, а во вторник, 10 марта, воздух прогреется до примерно +16 °C, что станет самым теплым днем недели. В среду–воскресенье, 11-15 марта, дневные показатели будут держаться на уровне +13…+14 °C. В то же время ночи останутся прохладными — около 0…+2 °C.

Впрочем, такая комфортная погода продержится недолго. Уже с середины марта синоптическая ситуация изменится: в столицу придут облака и осадки. В понедельник прогнозируют дождь и понижение температуры до +9 °C. В дальнейшем почти ежедневно ожидаются периодические дожди, а дневные максимумы будут колебаться в пределах +8…+10 °C. Одновременно с тем ночные показатели зафиксируются от +1 до +3 градусов.

Какой будет погода в городе. Фото: Метеофор

