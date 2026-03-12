Убирать за лошадьми выгоднее, чем учить детей? Сколько получает директор школы в Украине
Разница оплаты работы и обязанностей поразительна
В Украине на рынке работы есть немало вакансий с высокой заработной платой, но обязанности в должностях могут существенно отличаться. Так, смотритель лошадей получает в разы больше, чем директор школы.
Об этом свидетельствуют данные портала по поиску работы. Заметим, что обе вакансии размещены от частных компаний, но разница в зарплате существенная.
Сколько в Украине зарабатывает конюх
В Киевской области частная конюшня ищет конюха. Работнику предлагают зарплату от 40 до 45 тысяч гривен в месяц. Работа находится недалеко от Киева, в селе Личанка. При необходимости конюху могут предоставить бесплатное жилье.
Какие требования:
- Ищут мужчину до 50 лет;
- Отсутствие вредных привычек: курение, употребление алкоголя;
- Ответственность, аккуратность;
- Желательно иметь опыт работы с лошадьми.
В обязанности конюха входит: уход за животными (чистить конюшни, вычесывать и осматривать), кормить и поить, убирать территорию для выгула. Наличие ветеринарного образования не требуется.
Сколько зарабатывает директор школы
Школа Alterra School ищет руководителя образовательного процесса. Директору предлагают зарплату от 30 до 35 тысяч в месяц. Основное требование к кандидату — наличие педагогического образования, опыт работы в школе на руководящих должностях.
Директор должен не только контролировать образовательный процесс, но и работать с родителями, выполнять поставленные задачи. Работнику предлагают официальное трудоустройство, график с 10.00 до 18.00 и выходной в День рождения. Также возможно получение премий.
Выходит, что в Украине конюх получает от 40 тысяч в месяц, а директор школы — до 35 тыс./месяц. При этом обязанности и ответственность этих должностей сильно разнятся.
