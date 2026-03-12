Убирать за лошадьми выгоднее, чем учить детей? Сколько получает директор школы в Украине

Разница оплаты работы и обязанностей поразительна

В Украине на рынке работы есть немало вакансий с высокой заработной платой, но обязанности в должностях могут существенно отличаться. Так, смотритель лошадей получает в разы больше, чем директор школы.

Об этом свидетельствуют данные портала по поиску работы. Заметим, что обе вакансии размещены от частных компаний, но разница в зарплате существенная.

Сколько в Украине зарабатывает конюх

В Киевской области частная конюшня ищет конюха. Работнику предлагают зарплату от 40 до 45 тысяч гривен в месяц. Работа находится недалеко от Киева, в селе Личанка. При необходимости конюху могут предоставить бесплатное жилье.

Какие требования:

Ищут мужчину до 50 лет;

Отсутствие вредных привычек: курение, употребление алкоголя;

Ответственность, аккуратность;

Желательно иметь опыт работы с лошадьми.

Сколько зарабатывает конюх

В обязанности конюха входит: уход за животными (чистить конюшни, вычесывать и осматривать), кормить и поить, убирать территорию для выгула. Наличие ветеринарного образования не требуется.

Сколько зарабатывает директор школы

Школа Alterra School ищет руководителя образовательного процесса. Директору предлагают зарплату от 30 до 35 тысяч в месяц. Основное требование к кандидату — наличие педагогического образования, опыт работы в школе на руководящих должностях.

Директор должен не только контролировать образовательный процесс, но и работать с родителями, выполнять поставленные задачи. Работнику предлагают официальное трудоустройство, график с 10.00 до 18.00 и выходной в День рождения. Также возможно получение премий.

Сколько зарабатывает директор школы

Выходит, что в Украине конюх получает от 40 тысяч в месяц, а директор школы — до 35 тыс./месяц. При этом обязанности и ответственность этих должностей сильно разнятся.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на простой работе с проживанием в горах можно больше заработать, чем управляя целым магазином.