Украинцы не покупают новые квартиры из-за войны: кто берет ипотеку и сколько нужно зарабатывать, чтобы выплатить

Каждая пятая квартира покупается в кредит

Во время войны рынок недвижимости в Украине недостаточно активен, ведь украинцы с осторожностью относятся к большим покупкам. Впрочем, ипотеки берут чаще, чем покупают жилье сразу.

Об этом "Телеграфу" рассказала Диляра Мустафаева, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса". По ее словам, покупка квартиры — это примерно две трети всех сделок.

Наибольший спрос сосредоточен на небольшом и относительно недорогом жилье на вторичном рынке: средняя площадь квартиры составляет 38 кв. м, дома — 70 кв. м.

"Рынок и дальше "тянет" вторичка — это логично в условиях войны: люди ищут более простые, более понятные и более дешевые решения, а на первичке спрос сдерживают и риски безопасности, и разрыв между тем, что предлагают на продажу, и тем, что покупатели хотят получить за эти деньги", — комментирует Мустафаева.

Отмечается, что активный рост рынка недвижимости тормозится рисками из-за войны. Особенно учитывая разрушения и проблемы со светом. При этом предложение растет, потому что достраиваются новые комплексы. Но есть случаи, когда застройщики из-за нехватки финансов создают лояльные условия для покупки.

Общее состояние рынка купли-продажи жилья сейчас следующее: доля сделок с использованием ипотечных кредитов в I-II кварталах 2025 года составила 2%, а в III квартале выросла до 3%.

"Если смотреть на рынок в целом, ипотека пока не является массовым драйвером продаж. Она "работает" более заметно в сегменте нового жилья, где каждая пятая квартира покупается в кредит. Однако такая тенденция — это преимущественно достижение программы "єОселя"", — отмечает Диляра Мустафаева.

По ее словам, на первичном рынке покупка жилья с использованием ипотеки составляет 60% общего объема, а 44% сделок заключаются под готовое жилье от застройщиков.

Что с доступностью жилья в Украине

В Киеве по состоянию на 30.11.2025 этот показатель составил 8,6 года (против 9,8 года по состоянию на 30.11.2024). То есть фактически доступность покупки жилья без кредитов низка: в среднем семье нужно направлять все доходы более 8 лет.

При этом для безопасного обслуживания кредита ежемесячный платеж должен превышать 40% дохода семьи. По расчетам НБУ, для обслуживания льготных кредитов по программе "єОселя" достаточно дохода около 30 тыс. грн в месяц для ставки 3% и около 42 тыс. грн — для ставки 7%. В то же время, для кредитов по рыночным ставкам нужны значительно более высокие доходы: в частности, для обслуживания кредита под 18% — около 84 тыс. грн в месяц, тогда как средняя зарплата по Украине за декабрь 2025 года составила около 31 тыс. грн.

"Именно разрыв между нужными доходами для "рыночной" ипотеки и реальными доходами большинства домохозяйств сужает круг заемщиков и сдерживает развитие ипотечного рынка. Даже по сценарию возможного снижения учетной ставки в 2026 году доступность рыночной ипотеки, по оценкам, будет оставаться умеренной", — подчеркивает Диляра Мустафаева.

