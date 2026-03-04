Небо над Киевом пересек самолет? Местные заметили загадочные следы (фото)

В сети публикуют фото необычного явления

Небо над Киевом разделили загадончные белые полосы, похожие на следы от самолета. Хотя в сети действительно утверждают, что он пролетел над столицей.

Что нужно знать:

Воздушное пространство закрыто из-за войны, поэтому пассажирские самолёты сейчас не летают

Flightradar24 не зафиксировал гражданских бортов над Киевом

В Украине вскоре может заработать аэропорт для возобновления работы гражданской авиации

Соответствущие фотографии были опубликованы в оодном из киевских пабликов в среду, 4 марта. На кадрах видно чёткую протяжённую линию в ясном голубом небе. При этом известно, что гражданское авиасообщение над Украиной в настоящее время не осуществляется.

"Над Киевом пролетал самолет, оставив в небе характерный след", — говорится в подписи под фотографиями.

"Телеграф" роверил информацию на сайте Flightradar24 — онлайн-сервисе, который позволяет отслеживать движение самолетов по всему миру в реальном времени на интерактивной карте. Однако данных о фиксировании самолета над столицей не указано.

Что может оставлять подобные следы в небе:

Военная авиация — истребители, бомбардировщики, разведывательные самолёты и т.д также оставляют инверсионные следы

Крупные реактивные БПЛА теоретически могут оставлять след, но большинство дронов летают значительно ниже и инверсионного следа не образуют.

Баллистические или крылатые ракеты также могут оставлять след в небе

Также следует добавить, что в настоящее время в связи с войной пассажирские самолеты не летают над Украиной. Однако Международный аэропорт Борисполь в Киеве готов возобновить свою работу, как только это станет безопасно. Речь идет об открытии воздушного пространства и восстановлении регулярных полетов.

В пресс-центре международного аэропорта "Борисполь" ответили на запрос "Телеграфа" и рассказали, что сейчас имеется все необходимое для быстрого перехода в практическую фазу восстановления работы после получения разрешений. Однако календарные прогнозы преждевременны, ведь ключевым фактором остается безопасность полетов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в январе 2026 года над Киевом якобы был зафиксирован самолет. Системы зафиксировали странный полет неизвестного борта.