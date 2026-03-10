Над Львовом засікли одразу два загадкові літаки з далеких країн: куди вони летіли (карта)

Випадки із загадковими маяками авіації під час війни, це далеко не рідкість

Біля Львова радари зафіксували одразу два пасажирські літаки. Вони нібито пролетіли нашу країну наскрізь, порушивши повітряний простір.

Про це свідчать дані flightradar24. Так, згідно з інформацією моніторингового сервісу, у ніч на 10 березня його радари зафіксували маяки двох пасажирських літаків, які нібито порушили повітряний простір України. Повідомляється, що вони пролетіли країну наскрізь та пролетіли біля Львова.

Йдеться про рейси Гонконг-Хельсінкі (Airbus A350 авіакомпанії Finair) та Сеул-Хельсінкі (Airbus A350 авіакомпанії Finair). Обидва літаки завершили польоти успішно у пунктах призначення.

Слід зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні повітряний простір над нашою країною було офіційно закрито. Тому можна припустити, що в цьому випадку йдеться або про військовий борт, або про збій у системі спостереження за польотами.

До речі, випадки зі збоями радарів під час війни це далеко не рідкість. Їхній експерт з авіаційного права Андрій Гук пояснював саме так.

Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", — пояснював він.

Можливі причини появи літака на карті:

передача спотворених даних про місцезнаходження літака,

збої в роботі наземних приймальних станцій,

перешкоди в роботі GPS,

активне використання РЕБ чи проблема обробки даних у сервісі.

