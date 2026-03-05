Тюльпаны, розы или что-то экзотическое? Какие цветы подарить женщине на 8 Марта

Выбор цветов зависит от бюджета и вашей фантазии

Международный женский день — праздник, который отмечается 8 марта и призван привлекать внимание к правам женщин. В этот день принято одаривать женщин вниманием, поздравлениями подарками и цветами. К выбору букета стоит подойти особенно ответственно.

"Телеграф" рассказывает, какие цветы можно подарить женщине на 8 Марта.

Весенняя классика

Эти цветы появляются в магазинах именно к марту и лучше всего передают атмосферу пробуждения природы. Самыми популярными среди них являются тюльпаны. Они являются символом праздника 8 Марта и классическим вариантом для букета. В зависимости от того, кому дарите подбирайте цвета и оттенки тюльпанов, их сейчас очень много.

Еще один классический вариант — мимоза, которая имеет пушистые желтые ветки с неповторимым ароматом. Сейчас модно дарить как охапку мимозы отдельно, так и добавлять ее в сборные букеты для акцента.

Также к классике относятся нарциссы. Яркие и жизнерадостные цветы, которые отлично смотрятся в лаконичных весенних свертках.

Для особых случаев

Если у вас к женщине есть романтические чувства, то и цветы нужно подобрать соответствующие. Если хочется подчеркнуть статус или глубину чувств выбирайте пионовидные розы. Они выглядят гораздо роскошнее обычных роз и имеют тонкий аромат.

Также отличным выбором для романтического букета станут ранункулюсы. В последние годы эти цветы стали особенно популярными. Они похожи на нечто среднее между розой и пионом, выглядят очень изысканно и долго стоят.

Еще один беспроигрышный вариант — нежные и пушистые гортензии. Один большой цветок может заменить целый букет. Выглядят эффектно и очень "инстаграмно".

Оригинальные решения

Для тех, кто ценит индивидуальность или практичность подойдут оригинальные решения в виде цветков в горшках. Это не обычные вазоны, а весенние крокусы, гиацинты или маленькие розы. Отличный вариант, если женщина любит заниматься растениями — они будут радовать ее долго.

Интересный и долговечный вариант — сухоцветы. Такой букет простоит месяцы (и даже годы), напоминая о празднике.

К экзотике можно отнести эустому, которая также стала популярна в последние годы. Ее часто называют "ирландской розой". Она очень нежная, стойкая и выглядит крайне романтично и нежно.

