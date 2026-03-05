Есть примерочная и детская зона. Как выглядят самые большие "Авроры" и где они есть в Украине (фото, видео)

В этих магазинах больше акций и товара

Сеть супермаркетов "Аврора" достаточно распространена в Украине, а в некоторых городах можно увидеть очень большие магазины. Они отличаются от других магазинов не только ассортиментом товара.

"Телеграф" расскажет и покажет, как выглядит самая большая "Аврора" в Черкассах, Запорожье, Бердичеве и Луцке. Отличие больших и маленьких магазинов состоит в том, что у меньших нет дополнительных сервисов, в частности, детской зоны или "Места беззаботности", зоны отдыха.

В Черкассах площадь магазина составляет 720 кв. м, работают две обычные кассы, пять касс самообслуживания и еще одна касса в зоне быстрого перекуса. Также этот магазин имеет зону отдыха — "Место беззаботности", детскую зону, большую зону быстрого перекуса с кофематом и возможностью подогреть пищу в микроволновке.

Детская зона в "Авроре" в Черкассах. Фото: открытые источники

Зона для перекуса в "Авроре" в Черкассах. Фото: открытые источники

Экземпляра в "Авроре" в Черкассах. Фото: открытые источники

Также некоторые крупные магазины имеют в торговом зале примерочную и зону тестирования товаров. Больше всего покупателей в крупных магазинах радует ассортимент товара, ведь почти все категории расширены и дополнены предложениями. К примеру, в некоторых "Аврорах" есть "мужской уголок" и товары для кемпинга.

Подобные большие "Авроры" пользователи показали и в Запорожье, Бердичеве и Луцке. Их площадь позволяет покупателям свободно передвигаться с большими корзинками и покупать товары по выгодным ценам. Ведь увеличенный ассортимент товара означает, что и количество акционных предложений тоже больше.

В комментариях пользователи отмечали:

Ой я прям обожаю эту "Аврору", когда приезжаю в Запорожье.

Я не завидую, не завидую, не завидую.

Это просто рай.

Я там была, мне очень понравилось, скупила пол "Авроры".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "Сільпо" популярные бренды кофе подешевели до 45%.