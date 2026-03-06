Золотые подснежники: где украинцев могут оштрафовать на 2 млн грн за сорванные цветы

Следует быть крайне осторожными во время весенних прогулок

Пока в Украине экоактивисты только призывают не покупать краснокнижные растения, в Германии закон действует максимально жестко. За попытку принести домой лесной подснежник можно получить большой штраф.

Об этом сообщает издание Echo24 со ссылкой на данные экологических ведомств. Там рассказали, что с нарушителей могут взыскать до 50 000 евро.

Почему такие строгие правила

Подснежники в Германии имеют статус находящегося под особой охраной вида. Из-за изменения климата и вырубки лиственных лесов их популяция стремительно сокращается. Поэтому германское законодательство строго запрещает: срывать цветы в лесах , на лугах или даже вдоль дорог, выкапывать луковицы для пересадки, продавать дикорастущие растения.

Подснежник

Какие штрафы за нарушение

Суммы штрафов зависят от федеральной земли и серьезности вины, например, вы сорвали один цветок или выкопали целую лужайку). Согласно ресурсу Bubgeldkatalog.org, ситуация по регионам выглядит так:

Гамбург: самый высокий порог – до 50 000 евро .

самый высокий порог – до . Бремен: от 50 до 20 000 евро .

от 50 до . Бранденбург: до 5 000 евро .

до . Тюрингия и Рейнланд-Пфальц: штрафы могут достигать 10 000 евро.

Какие штрафы действуют в Германии

Издание пишет, что недавно в Баварии уже зафиксировали случай, когда на мужчину заявили в полицию только за то, что он выкопал rdsnb на общественном лугу. Теперь ему грозит немалое взыскание.

А что в Украине с нарушителями, которые срывают подснежники

В нашей стране закон также стоит на защите первоцветов, хотя цифры несколько скромнее, чем в Германии. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за подснежники можно получить следующие штрафы:

За незаконный сбор и продажу: от 1700 до 3655 грн .

от . Дополнительная компенсация: за каждый уничтоженный стебель краснокнижного растения придется заплатить еще по 62 грн ущерба.

за каждый уничтоженный стебель краснокнижного растения придется заплатить еще по ущерба. За нарушение правил охраны: обычный сбор в лесу "для себя" может обойтись в сумму до 510 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему упал курс евро в Украине и что будет дальше.