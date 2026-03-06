Один товар – две цены? Украинка показала, как в Sinsay хитрят по поводу стоимости одежды (видео)

Пользователи уже поделились схожими историями

Иногда украинцы в магазинах сталкиваются с тем, что продавцы хитрят. Так, женщина рассказала о довольно неприятной ситуации в магазине Sinsay.

Блогер в Instagram опубликовала видео, на котором показала, что она возмутилась начет товара. Оказалось, что купленный топ имел две цены.

Как видно на видео, сверху напротив раздела с гривнами стоит наклейка 129 грн, но, если ее содрать, то там цена 119 грн. То есть разница составляет 10 грн. Выходит, что сначала майку продавали за одну стоимость, а потом ее подняли. Блогер говорит, что якобы купила топ со скидкой.

Заметим, что хотя блогер и ведет блог по-английски, она украинка, которая рассказывает иностранцам о жизни в нашей стране.

В комментариях одна женщина отметила, что в сети Sinsay есть несколько видов наклеек: оранжевые — скидки, белые — переоценка товара. Ведь в течение определенного периода в любых магазинах проходит переоценка товара: что-то дорожает, что-то дешевеет. В результате этого продавцы на бирку наклеивают новую цену, иногда не убирая старую.

"В Sinsay белая цена — это новая цена на товар, а оранжевая — это скидка", — говорится в сообщении.

В то же время пользователи отмечали, что таких случаев именно в Sinsay бывает достаточно много. Особенно когда начинается период сезонных скидок или изменения товара. Люди писали:

Когда я заказала кое-что на самовывоз, его не было в продаже, поэтому я заплатила полную цену. Но товар был с наклейкой со скидкой.

Вот почему сейчас на бирках "Самая низкая цена за последние 30 дней"

Обожаю Sinsay…

Я даже не удивлен.

Почти каждый товар в Sinsay.

