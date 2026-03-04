Укр

ЕС уничтожает свою экономику: почему упал курс евро в Украине и что будет дальше, объяснил кандидат наук

Анастасия Мокрик
Почему падает евро
Почему падает евро. Фото Коллаж "Телеграфа"

Несколько факторов давят на валюту

Курс евро продолжает снижаться в марте. Этому есть сразу несколько объяснений, связанных с геополитикой, экономикой и внутренней политикой ЕС.

Что нужно знать:

  • Инвесторы боятся возможных ракетных ударов со стороны Ирана и ищут безопасные вложения
  • Экономика Европы отстаёт от США как по темпам роста, так и по способности оперативно адаптироваться к кризисам
  • Дорогой евро и последствия тарифных войн снижают конкурентоспособность европейских товаров на мировом рынке.

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат наук по государственному управлению, экономический эксперт Юрий Гаврилечко в материале: "Весенний шок для валюты: что творится с долларом и чего ждать в марте".

По его словам, инвесторы опасаются возможных ракетных ударов со стороны Ирана, который заявил о готовности применять баллистические ракеты против стран, участвующих в конфликте. На фоне этих угроз капитал, соответственно, уходит в более безопасное место, например, в США.

То есть рынок опасается, что может что-нибудь прилетит. Во-вторых, давайте вспомним о том, что ЕС не государство. И соответственно быстро реагировать на внешние вызовы и изменения ситуации не может. Нечем

объясняет он.

Гаврилечко добавил, что ЕС сталкивается с внутренними ограничениями. Например, система бюрократии и разрозненные государственные структуры не позволяют быстро реагировать на внешние вызовы. Экономика Европы отстаёт от США как по темпам роста, так и по способности оперативно адаптироваться к кризисам.

Более того, посмотрите на прошлый год, что делали страны Евросоюза. Они продолжали уничтожать свою экономику, физически уничтожать. Вот, в частности, Германия разрушила новейшую ТЭЦ в Европе. Из-за мифологии о каких-то углеродных выбросах. Ну, Европа вообще очень любит мифологию, но эта мифология отражается в экономике. Да и соответственно, когда у тебя не хватает энергии, то что-то начинает с твоими деньгами становиться.

поделился мнением собеседник.

Также Гаврилечко подметил, что за последние несколько дней стал появляться сообщения о попытках Европы вернуться к переговорам с Россией о покупке российских энергоносителей. А это, по его словам, тоже влияет на курс, по крайней мере, политически.

В то же время Европейский центробанк держит учетную ставку ниже, чем в Штатах, и это делает евро менее привлекательным для инвесторов. На это накладываются последствия глобальных тарифных войн: дорогой евро делает европейские товары менее конкурентоспособными на мировом рынке

