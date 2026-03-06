Украинцам нужно установить новую систему на авто: она будет обязательной в Европе с июля
Эта система поможет уменьшить количество аварий на дороге
С июля 2026 года ни один новый автомобиль в Европе не сможет выехать на дорогу без обязательного нового оборудования. Правило распространяется на все легковые автомобили и легкие коммерческие транспортные средства с новыми номерными знаками. Поэтому украинцев, проживающих в европейских странах, ожидают соответствующие изменения.
Легковые и коммерческие транспортные средства в Европе с середины лета должны иметь систему активного экстренного торможения, которая помогает избегать аварий с наездом сзади. Об этом сообщили в "Autoszektor".
Новое правило для водителей
С 7 июля 2026 года адаптивный стоп-сигнал в автомобилях будет мигать или становиться ярче при экстренном торможении. Это позволяет водителям сзади быстрее реагировать на торможение впереди идущего автомобиля.
Применение такого оборудования является частью программы безопасности на дорогах Европы, цель которой – уменьшить количество аварий и смертей.
