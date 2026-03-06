Украинцам нужно установить новую систему на авто: она будет обязательной в Европе с июля

Эта система поможет уменьшить количество аварий на дороге

С июля 2026 года ни один новый автомобиль в Европе не сможет выехать на дорогу без обязательного нового оборудования. Правило распространяется на все легковые автомобили и легкие коммерческие транспортные средства с новыми номерными знаками. Поэтому украинцев, проживающих в европейских странах, ожидают соответствующие изменения.

Легковые и коммерческие транспортные средства в Европе с середины лета должны иметь систему активного экстренного торможения, которая помогает избегать аварий с наездом сзади. Об этом сообщили в "Autoszektor".

Новое правило для водителей

С 7 июля 2026 года адаптивный стоп-сигнал в автомобилях будет мигать или становиться ярче при экстренном торможении. Это позволяет водителям сзади быстрее реагировать на торможение впереди идущего автомобиля.

Дорожная ситуация. Фото: Автоцентр

Применение такого оборудования является частью программы безопасности на дорогах Европы, цель которой – уменьшить количество аварий и смертей.

