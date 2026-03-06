Українцям треба встановити нову систему на авто: вона буде обов'язковою в Європі з липня

Ця система допоможе зменшити кількість аварій на дорозі

З липня 2026 року жоден новий автомобіль у Європі не зможе виїхати на дорогу без обов'язкового нового обладнання. Правило поширюється на всі легкові авто та легкі комерційні транспортні засоби з новими номерними знаками. Тому українців, які проживають у європейських країнах, очікують відповідні зміни.

Легкові та комерційні транспортні засоби в Європі з середини літа повинні мати систему активного екстреного гальмування, яка допомагає уникати аварій із наїздом ззаду. Про це повідомили у "Autószektor".

Нове правило для водіїв

З 7 липня 2026 року адаптивний стоп-сигнал у автомобілях буде блимати або ставати яскравішим під час екстреного гальмування. Це дозволяє водіям позаду швидше реагувати на гальмування попереднього авто.

Дорожня ситуація. Фото: Автоцентр

Застосування такого обладнання є частиною програми безпеки на дорогах Європи, мета якої — зменшити кількість аварій і смертей.

