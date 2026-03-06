Минус 50% в чеке: в "Сильпо" обвалили цену на популярный сыр

Этот товар относится к высшей ценовой категории

Сеть супермаркетов "Сильпо" запустила масштабную скидку на качественный сыр польского производства. Покупатели могут существенно сэкономить, покупая продукт по акционной стоимости в рамках "Ценотижиков".

"Телеграф" расскажет, сколько он стоит. Речь идет за сыр Polmlek "Эдам" 43%.

Какая цена сейчас

Если раньше 100 грамм этого сыра стоили 59,90 грн, то сейчас цена упала ровно вдвое. Стоимость составляет всего 29,90 грн за 100 граммов. Таким образом, скидка составляет –50%. Цена за 1 кг сыра Polmlek Эдам составляет всего 299 гривен вместо обычной цены в 599 гривен.

Это значительная экономия, ведь обычно такой сыр относится к более высокой ценовой категории.

Такие скидки появляются потому, что супермаркеты постоянно мониторят движение товаров на складах и стараются максимально быстро освободить место для новых поступлений. Когда сеть планирует ввезти свежую партию или вообще обновить ассортимент другим брендом, им выгоднее отдать остатки за полцены, чем держать их на полках.

Часто это также способ "заманить" вас в магазин, ведь покупая такой дешевый сыр, вы почти наверняка возьмете к нему багет, вино или фрукты по полной стоимости, что перекрывает выгоду магазину. Ну и не забывайте о сроках годности. Ритейлеру гораздо приятнее получить хоть какие-то деньги за товар сейчас, чем просто списать и утилизировать его через неделю. По сути, это обычный бизнес-расчет, где магазин избавляется от балласта, а вы забираете деликатес за копейки.

