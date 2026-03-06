Всего 625 грн за большой букет: где в Одессе сэкономить на тюльпанах к 8 марта (видео)

Цены на тюльпаны колеблются от 25 до 50 грн за штуку

К 8 марта растет спрос на тюльпаны и гиацинты, и многие одесситы ищут, где купить их подешевле. Цены в разных районах отличаются, а некоторые точки оказываются выгоднее других.

Блоггерша под ником "kotovskay_cat" сравнила цены на популярных локациях города, а видео с результатами опубликовали в телеграмм-канале "Курс Одесса".

На улице Бочарова тюльпаны продают по 50 гривен, гиацинты – 200 гривен. На рынке "Начало" можно купить тюльпаны оптом по 25 гривен за штуку, но минимальное количество – 25 цветков. В то же время гиацинты здесь дешевле, по сравнению с предыдущей улицей – 150 гривен. На улице Заболотного цены несколько выше: тюльпаны от 50 до 80 гривен, гиацинты – 130-180 гривен. Возле ТЦ "Семья" и в районе фонтана тюльпаны стоят 50 гривен, гиацинты – 200 гривен.

Таким образом, самые дешевые тюльпаны и гиацинты можно купить оптом на рынке "Начало".

Сколько стоят букеты тюльпанов в цветочных магазинах

К примеру, в одесском магазине "Kvitka" самый дешевый букет из 9 тюльпанов стоит 1190 гривен. Если не вычитать стоимость упаковки, каждый цветок обойдется примерно в 132 гривны.

Букет из 23 тюльпанов обойдется в 2280 гривен, то есть цена одного цветка без вычета упаковки составит около 99 гривен.

Сколько стоит цветы в цветочном магазине Одессы. Фото: Kvitka

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие цветы подарить женщине на 8 марта.