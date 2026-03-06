Один товар — дві ціни? Українка показала, як у Sinsay хитрують щодо вартості одягу (відео)

Користувачі вже поділились схожими історіями

Іноді українці у магазинах стикаються з тим, що продавці хитрують. Так, жінка розповіла про досить неприємну ситуацію в магазині Sinsay.

Блогерка в Instagram опублікувала відео, на якому показала, що її обурило в товарі. Виявилось, що куплений топ мав дві ціни.

Як видно на відео, зверху напроти розділу з гривнями стоїть наліпка 129 грн, але, якщо її здерти, то там ціна 119 грн. Тобто різниця складає 10 грн. Виходить, що спочатку майку продавали за одну вартість, а потім її підняли. Блогерка каже, що нібито купила топ зі знижкою.

Зауважимо, що хоч блогерка й веде блог англійською, вона українка, яка розповідає іноземцям про життя в нашій країні.

У коментарях одна жінка наголосила, що у мережі Sinsay є кілька видів наліпок: помаранчеві — знижки, білі — переоцінка товару. Адже протягом певного періоду у будь-яких магазинах проходить переоцінка товару, щось дорожчає, щось дешевшає. Внаслідок цього продавці на бірку наліплюють нову ціну, іноді не прибираючи взагалі стару.

"У Sinsay біла ціна — це нова ціна на товар, а помаранчева — це знижка", — йдеться у повідомленні.

Водночас користувачі наголошували, що таких випадків саме в Sinsay трапляється досить багато. Особливо, коли починається період сезонних знижок чи зміни товару. Люди писали:

Колись я замовила дещо на самовивіз, його не було у продажу, тому я заплатила повну ціну. Але товар був з наліпкою зі знижкою.

Ось чому зараз на бірках "Найнижча ціна за останні 30 днів"

Обожнюю Sinsay…

Я навіть не здивований.

Майже кожна річ у Sinsay.

