Март что-то перепутал: когда температура в Харькове достигнет +15

До начала нетипичного теплого периода в Харькове еще будут наблюдаться ночные морозы

В Харькове в течение ближайших 10 дней ожидается аномально теплая погода для начала марта. Последние дни этой недели еще будут прохладными с ночными заморозками, но уже со следующего дня дневная температура начнет заметно расти.

В "Sinoptik" прогнозируют значительное потепление, что нетипично для этого месяца. "Телеграф" подробнее написал о погоде.

Последние дни этой недели будут еще прохладными, с ночными заморозками и небольшими осадками, но уже вскоре дневная температура начнет заметно расти. В воскресенье, 8 марта, дневная температура поднимется до +6 °C, а облачность постепенно снизится.

С понедельника и по четверг, 9-12 марта, синоптики прогнозируют солнечную и сухую погоду с дневными температурами от +9 °C до +15 °C. Ночные температуры будут колебаться от 0 °C до +3 °C. самыми теплыми будут среда и четверг, когда столбики термометров днем могут достигать 15 теплых градусов.

В пятницу и в выходные, 13-15 марта, потепление сохранится: днем до +11…+14 °C, ночью +1…+2 °C.

В то же время, в течение этого периода не ожидается облачности и дождей.

Какая погода в городе. Фото: Sinoptik

