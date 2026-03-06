Погода удивит киевлян уже в ближайшие дни: каких аномалий ожидать

Киеву стоит готовиться к необычному потеплению

В Киеве на ближайшие 10 дней прогнозируется аномально теплая для начала марта погода. Воздух может прогреться до +14 градусов.

Когда в город ворвется существенное потепление, сообщили в двух синоптических ресурсах. Их прогнозы почти совпадают, поэтому велика вероятность, что температура действительно поднимется до апрельских показателей.

По данным синоптиков из "Meteofor", уже в субботу и воскресенье, 7-8 марта, придет ясная погода и значительное потепление до +10 градусов днем, хотя ночью ожидается небольшой мороз — до -1 °C.

В начале следующей недели, 9-10 марта, столбики термометров останутся на уровне +10…+12 °C днем и +0…+1 °C ночью. Будет преобладать солнечная погода. В четверг, 12 марта, будет самая высокая дневная температура за этот период — от +1 до +13 градусов в течение суток.

В пятницу, 13 марта, ожидается небольшой туман, но на температуру это не повлияет — днем до +12°C и +2°C ночью.

Температура начнет опускаться в конце следующей недели. В течение выходных воздух будет прогреваться максимум до +8…10 градусов днем. Ночью показатели зафиксируются около +1…2 °C.

Какой будет погода в городе. Фото: Meteofor

Похожий прогноз дали в "Sinoptik". Пятница и суббота, 6-7 марта, еще будут прохладными из-за ночных заморозков, однако днем температура уже начнет повышаться.

С понедельника и до воскресенья Киев сможет наслаждаться очень теплой погодой, как для этого месяца. Предполагается, что дневная температура не опустится ниже +12 градусов. Ночью она будет колебаться от +2 до +3 градусов.

Когда будет теплее всего в столице. Фото: Sinoptik

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Киев может засыпать снегом накануне 8 марта.