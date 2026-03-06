Березень щось переплутав: коли температура у Харкові сягне +15

До початку нетипового теплого періоду в Харкові ще будуть спостерігатися нічні морози

У Харкові протягом найближчих 10 днів очікується аномально тепла погода для початку березня. Останні дні цього тижня ще будуть прохолодними з нічними заморозками, але вже з наступного денна температура почне помітно зростати.

У "Sinoptik" прогнозують значне потепління, яке нетипове для цього місяця. "Телеграф" детальніше написав про погоду.

Останні дні цього тижня ще будуть прохолодними, з нічними заморозками та невеликими опадами, але вже невдовзі денна температура почне помітно зростати. У неділю, 8 березня, денна температура підніметься до +6 °C, а хмарність поступово зменшиться.

З понеділка і до четверга, 9-12 березня, синоптики прогнозують сонячну та суху погоду з денними температурами від +9 °C до +15 °C. Нічні температури при цьому коливатимуться від 0 °C до +3 °C. найтеплішими будуть середа та четвер, коли стовпчики термометрів вдень можуть досягати 15 теплих градусів.

У п’ятницю та на вихідних, 13-15 березня, потепління збережеться: вдень до +11…+14 °C, вночі +1…+2 °C.

Водночас протягом цього періоду не очікується хмарності та дощів.

Якою буде погода у місті. Фото: Sinoptik

