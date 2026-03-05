Зима не сдается: Днепр накроет мокрым снегом, будет ли тепло

Не стоит забывать о теплых вещах

Погода в Днепре в пятницу, 6 марта, снова напомнит о зиме. Хотя на календаре уже первая декада весны, март решил показать свой характер. Город накроют осадки.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что главным "героем" в этот день станет снег. "Телеграф" расскажет, какая погода будет 6 марта, а также когда ждать потепления.

Погода в Днепре 6 марта

Самая активная фаза осадков придется на утро – там ожидается самый интенсивный снегопад. При этом температура воздуха "застынет" на отметке +1°C. Днем столбики термометров едва поднимутся до +3°C, но из-за высокой влажности ( 89% утром) ощущение холода будет значительно сильнее. Ветер в этот день будет северо-западным, со скоростью 4 м/с.

Надолго ли задержится холод

Несмотря на снежную пятницу, по данным синоптиков, зимний характер погоды будет длиться недолго. Выходные (7-8 марта) еще будут прохладными с ночными заморозками до -2°C, однако уже с начала следующей недели ситуация кардинально изменится:

Первый существенный скачок температуры будет в понедельник, 9 марта. Ночью ожидается дождь, днем ожидается дождь. Дневная температура во вторник, 10 марта, закрепится на отметке +9°C.

Синоптики отмечают, что к середине марта возможно дальнейшее потепление.

